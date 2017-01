Hospital e Maternidade de Brusque descarta possibilidade de fechamento Instituição emitiu nota oficial na qual afirma que aguarda parcerias para regularizar pendências financeiras

Em reunião na manhã desta sexta-feira, 13, a direção do Hospital e Maternidade de Brusque (HEM) informou aos seus funcionários de que as atividades do hospital continuarão normalmente.

Em nota encaminhada à imprensa, a direção confirma que está em negociação com investidores e que está analisando várias propostas vindas de empreendedores de Santa Catarina e de outros estados.

“Importante ressaltar que tão logo sejam firmadas parcerias com investidores que estão se apresentando e propondo intenções, a prioridade da empresa é estabilizar e adimplir com as obrigações trabalhistas e de seus fornecedores”, afirma a nota.

Ainda segundo o comunicado, atualmente, a empresa possui em seu quadro de colaboradores, 122 empregados, os quais estão cientes da situação, tendo sido informados constantemente a respeito de tudo que vem ocorrendo, sendo ainda solicitado que tanto diretoria quanto os funcionários de cada setor “continuem fazendo o melhor de si, a fim de prestar um atendimento de excelência e qualidade conforme a população merece e deseja”.

O hospital também informa que não são verdadeiras as informações de que toda a estrutura e patrimônio da empresa esteja embargado ou mesmo penhorado pelo poder Judiciário.

“A informação correta é que parte do valor da receita percebida atualmente está sendo utilizada para adimplir com obrigações trabalhistas resultantes de processos judiciais que se encontram na fase de liquidação e cumprimento do que fora definido pelo poder Judiciário”.

Conforme o comunicado, a empresa detém ainda patrimônio e receita suficiente para manter-se com o mínimo de atendimento, estando ainda realizando cirurgias pré-agendadas e outros atendimentos.

A diretoria informa que assim que houver novidades quanto às negociações irá informar a população. A intenção é manter o atual quadro de funcionários que atualmente trabalham na empresa e a prioridade é o pagamento dos créditos trabalhistas.