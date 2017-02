Hospital e Maternidade de Brusque não terá atendimento noturno nos próximos dez dias, diz sindicato Funcionários que trabalham entre 19h e 7h foram notificados que terão período de férias

O presidente do Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Saúde de Blumenau, Ingo Ehlert, esteve na noite desta sexta-feira, 10, para confirmar o fechamento temporário -

Nos próximos dez dias, o Hospital e Maternidade de Brusque (HEM) não terá atendimento entre 19h e 7h. Além disso, o estabelecimento ficará fechado neste sábado e domingo, 11 e 12. As informações são do Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Saúde de Blumenau.

Isso porque, de acordo com informações repassadas por funcionários ao presidente da entidade, Ingo Ehlert, todos que trabalham no período noturno receberam dez dias de férias.

Na noite desta sexta-feira, 10, o presidente esteve no hospital para verificar a informação e encontrou o estabelecimento fechado. No local não há nenhum aviso confirmando a informação, apenas um comunicando informando que o pronto atendimento está fechado por tempo indeterminado, fixado desde o fim do ano passado.

Agora, o sindicato estuda as medidas judiciais cabíveis na tentativa de garantir os direitos trabalhistas dos funcionários. Ehlert orienta que os que se sentirem lesados devem procurar um advogado e pedir a rescisão indireta. Caso seja aceita pela Justiça do Trabalho, o empregador deve pagar ao ex-funcionário todas as verbas rescisórias, da mesma forma como se o tivesse demitido sem justa causa.

O Município Dia a Dia não conseguiu contato com os proprietários até a publicação da matéria.

Mais informações na edição impressa de segunda-feira, 13