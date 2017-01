Idoso é enganado no golpe do “achadinho” e perde R$ 900 Golpistas deixaram um malote dizendo que havia cerca de R$ 10 mil

Um idoso de 63 anos foi vítima de um golpe, por volta das 13h30 desta terça-feira, 24, na rua Felipe Schmidt, no Centro. Ele relatou na delegacia que estava indo almoçar, quando em sua frente seguiam dois homens, sendo que um deles deixou cair um pacote no chão.

Neste momento, o outro homem pegou o pacote do chão e, momentos depois, o suposto dono voltou para procurar. Assim que viu que o malote, disse para o homem e para o idoso: “Que bom que vocês encontraram o meu pacote. Como recompensa darei R$ 400 para cada um”.

Para receber o valor, os dois precisariam ir até a empresa pegar o dinheiro com o patrão dele. O golpista disse ao idoso para deixar a carteira, como garantia que voltaria com o dinheiro achado. Segundo o golpista, dentro do pacote havia aproximadamente R$ 10 mil.

O idoso foi então até o local informado e como não encontrou, voltou ao local de origem, mas os dois criminosos já não estavam mais. Dentro de sua carteira havia R$ 900 e os documentos pessoais. Eles ainda ficaram com o celular Samsung, de cor preto.