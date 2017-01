Idoso tem casa furtada durante a madrugada, no Centro Homem contou para a polícia que dormia quando crime ocorreu

Um idoso de 69 anos foi vítima de furto, na madrugada desta quinta-feira, 26, na rua Pedro Werner, no Centro. Em um boletim de ocorrência ele contou que dormia quando o crime ocorreu.

Os criminosos furtaram do local, o veículo da família, um I30, prata, que foi encontrado no início da tarde no interior de São João Batista, sem as rodas e com a chave na ignição.

Além do carro, foi furtado da residência uma televisão Samsung de 32 polegadas com receptor de sinal da Oi Tv, uma mini adega, com 40 garrafas de vinho, a chave da casa, que estava com a chave do carro e o controle do portão, alimentos, cinco caixas de cervejas e documentos do carro.

O proprietário acredita que os criminosos tenham entrado pela janela do basculante do segundo andar da residência.