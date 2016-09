IFC abre vagas para cursos técnicos gratuitos Serão disponibilizadas em Brusque 40 vagas para Química e 40 para Informática

O Instituto Federal Catarinense (IFC), campus Brusque, está com vagas abertas para cursos técnicos integrados ao ensino médio. No município são disponibilizadas 40 vagas para Química e 40 para Informática.

As inscrições para o processo seletivo devem ser feitas até o dia 30 de setembro no site e a taxa de inscrição é de R$ 10. O Exame de Classificação seleciona, por meio de uma prova, candidatos que concluirão o ensino fundamental até fevereiro de 2017.

A expectativa do diretor geral do IFC Brusque, Hélio Maciel Gomes, é de que todas as vagas serão preenchidas. Ele avalia que além dos cursos serem gratuitos, são de interesse da comunidade, definidos em audiência pública em 2013. “O aluno realiza o Ensino Médio e em três anos se forma em técnico, podendo continuar no curso superior, que deverá ser agregado ao instituto nos próximos anos”.

Gomes ainda afirma que todos os professores possuem mestrado e doutorado e que a qualidade do ensino é alta. A avaliação do Ministério da Educação (MEC) coloca o IFC também em posição de destaque.

Em Santa Catarina estão abertas inscrições para 2.080 vagas, nos quais os estudantes têm aulas em turno integral. Na região do Vale do Itajaí, o IFC possui campus nas cidades de Brusque, Blumenau, Camboriú, Ibirama e Rio do Sul, totalizando 760 vagas gratuitas. As provas ocorrem no dia 20 de novembro, das 14 às 18 horas.

Inscrições

Interessados devem realizar inscrição no site, até 30 de setembro. Informações no 3396-0080.