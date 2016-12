Incêndio de grandes proporções atinge depósito das lojas Koerich em São José Fogo iniciou às 5h da manhã e ainda não foi controlado

Cerca de 20 viaturas do Corpo de Bombeiros trabalham para controlar um incêndio de grandes proporções no depósito das lojas Koerich, em São José, na Grande Florianópolis.

Segundo os bombeiros, o fogo iniciou por volta das 5h da manhã deste sábado, 24, e se espalhou rapidamente.

Desde a madrugada os bombeiros se revezam para controlar o incêndio. Cerca de 50 militares estão no local atendendo a ocorrência. O trabalho, segundo os bombeiros, deve se estender até o período da tarde.

Apesar das grandes proporções, não há feridos no local.A empresa também não revelou o tamanho do prejuízo. As causas do incêndio ainda serão apuradas.