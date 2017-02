Incêndio destrói parte de tecelagem no Dom Joaquim Fogo iniciou no começo da tarde desta quinta-feira, 23 e atingiu três teares e fiação elétrica

Uma tecelagem pegou fogo no começo da tarde desta quinta-feira, 23, no Dom Joaquim. O incêndio destruiu parcialmente três teares e fiação elétrica. Não houve vítimas.

O Corpo de Bombeiros de Brusque foi acionado por volta das 13h40 para atender a ocorrência. Quando chegou ao local o fogo já havia sido extinto pelo proprietário da tecelagem, que controlou as chamas por meio de extintores. As causas do incêndio ainda serão apuradas pelos bombeiros.