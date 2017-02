Incêndio destrói veículo no bairro Águas Negras, em Botuverá Proprietária relata que fogo iniciou no motor e se espalhou por todo o carro

Um Focus pegou fogo por volta das 20h45 desta sexta-feira, 3, na estrada geral de Águas Negras, em Botuverá.

A proprietária, de 41 anos, informou ao Corpo de Bombeiros que o incêndio iniciou no motor do carro e se espalhou pelo resto do veículo.

Ao chegar ao local, o Corpo de Bombeiros conteve as chamas. Não foi possível identificar as causas do acidente. Ninguém se feriu.