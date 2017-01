Incêndio em rancho de madeira mobiliza bombeiros de Brusque Cerca de 60 metros quadrados do imóvel foram consumidos pelo fogo

Um rancho parte de madeira parte de alvenaria foi consumido pelo fogo nesta sexta-feira, 20, por volta das 22h. Os bombeiros foram chamados até a rua Ângelo Luçolli, Thomaz Coelho, por causa de um incêndio em residência.

No entanto, a rua era muito estreita e o caminhão não conseguiu passar. Os bombeiros foram até o local de moto, junto com um morador da região. Chegando lá, constataram que se tratava de um rancho, que não possuía energia elétrica nem botijão de gás.

Sem o caminhão para fazer o combate às chamas, os bombeiros isolaram o local, para que o fogo não se propagasse para a vegetação. Os militares também verificaram se existia vítima, mas não havia. Foi tentado contatar o dono do imóvel, mas sem sucesso.

O fogo foi controlado em um único ponto e os militares permaneceram no local até que a situação fosse considerada segura. O dono entrou em contato depois, por meio do telefone 193, para saber detalhes do ocorrido. Não há informações sobre a causa do incêndio.