Inconformado com expulsão, jogador de futebol agride árbitro em Brusque Fato aconteceu na manhã deste domingo, 11, no Centro

Um árbitro de futebol recebeu um soco no rosto durante uma partida. O fato aconteceu na manhã deste domingo, 11, numa instituição recreativa localizada no Centro. A vítima, um homem de 33 anos, afirma que o agressor não concordou com sua expulsão e lhe deu o soco.

Violência doméstica

Uma moradora no Santa Terezinha, de 22 anos, foi agredida pelo próprio esposo neste domingo, 11. A mulher registrou boletim, no qual afirma que o homem lhe deu vários chutes e tapas e que há um ano vem sendo agredida por ele.