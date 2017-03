Ingressos para Brusque e Joinville estão disponíveis em cinco pontos de venda Bilhetes seguem com o mesmo valor que já vem sendo cobrado nos jogos anteriores do Catarinense

Os ingressos antecipados para a partida Brusque e Joinville, pelo Campeonato Catarinense, estão sendo vendidos desde o fim da tarde de sexta-feira, 3, em pelo menos cinco pontos de venda.

Os bilhetes seguem com o mesmo valor que já vem sendo cobrado nos jogos anteriores do campeonato estadual: R$ 20 a geral, R$ 40 a coberta e R$ 60 as cadeiras. Para todas as opções há possibilidade de compra de bilhetes de meia-entrada.

Os ingressos já podem ser adquiridos nos locais abaixo:

Posto Bissoni (Dom Joaquim)

Posto Shell (Avenida Otto Renaux)

Posto Carol (Guabiruba)

Posto Ipê (Santa Terezinha)

Bar do Beto (Santa Terezinha).

Vice-líder do campeonato estadual e embalado após cinco vitórias nos últimos seis jogos, o Brusque faz diante do Joinville o último jogo do turno da competição.

O duelo começa às 18h30 no estádio Augusto Bauer e a expectativa da diretoria é novamente de casa cheia no Gigantinho. Por isso, o pedido é para que o torcedor possa adquirir os bilhetes antecipados e chegue cedo ao estádio.

“Com certeza a nossa torcida mais uma vez vai mostrar toda a sua força, sobretudo para prestigiar esses guerreiros que tanto nos orgulharam no meio de semana”, diz o conselheiro e membro do departamento de futebol do Brusque FC, André Rezini.