Inicio de semana com mais nuvens em Brusque. A partir de quarta-feira tempo seco com diminuição de temperatura Dados são da Epagri/Ciram

A semana começou com tempo instável entre Norte, Vale do Itajaí, Grande Florianópolis e Planaltos Norte e Sul de SC por ação dos ventos que sopraram do mar, que trouxeram um dia com muitas nuvens, algumas aberturas de sol e chuviscos em momentos do dia pela região, também em Brusque. Consultando os Meteorologistas Gilsânea Cruz e Marcelo Martins, ambos profissionais da Epagri/Ciram, a tendência é de termos uma terça-feira instável com mais nuvens e chuva do Oeste ao Litoral Sul do Estado e a partir da tarde nas demais regiões, que inclui nosso município. A previsão é de chuva mal distribuída e com baixo acumulado. Ainda segundo Gilsânea e Marcelo, na quarta-feira teremos a presença de sol no decorrer do dia na maioria das regiões do estado.

Temperatura: amena em relação ao dia anterior, mais baixa à noite, devido ao avanço de uma massa de ar frio.

( Gilsânia e Marcelo Martins – Meteorologistas )

Dados do tempo em Brusque

A cobertura de nuvens verificada no dia de hoje por toda nossa região impediu que as temperaturas tivessem um acréscimo mais significativo em seus valores, picos máximos na marca de 24ºC. Tivemos a presença de garoa ocorrendo de forma ocasional e isolada. Os ventos sopraram especialmente de Nordeste, com rajadas atingindo os 11,9 km/h, de fraca atividade portanto.

Trago a seguir, os dados das temperaturas extremas verificadas nesta segunda-feira em Brusque, com informações extraídas junto as minhas estações, fixadas nos referidos locais por mim descrito em anexo: