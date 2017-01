Inquilino aplica golpe e foge de Brusque com R$ 7,8 mil Valor foi recebido pela vítima para comprar remédios de alto custo

Um homem de 49 anos registrou boletim de ocorrência por estelionato neste sábado, 7, na Delegacia de Polícia Civil de Brusque.

Ele contou que alugou uma sala comercial, que fica no Santa Terezinha, para um homem. O inquilino morava nos fundos, com a namorada, natural de Rondônia.

Em dezembro, o proprietário recebeu R$ 7,8 mil do governo para a compra de remédios. Ele foi com o inquilino até o banco sacar o dinheiro e o guardou dentro do guarda-roupas. Na mesma semana, a vítima abriu uma conta na Caixa Econômica para depositar o valor, mas não o fez.

O dono do imóvel suspeita que inquilino e sua namorada viram onde ele guardou o dinheiro, pois antes do Natal eles pediram carona para ir à rodoviária e nunca mais voltaram.

O inquilino disse que iria para uma feira de roupas em Navegantes e ainda deixou uma caixa com a vítima, para que entregasse a um terceiro, que iria buscá-la. No entanto, ninguém apareceu.

No dia 28 de dezembro, o homem foi procurar os R$ 7,8 mil e descobriu que o dinheiro havia sumido. Ele disse que não fez BO por causa das festas de fim de ano. Na primeira semana de janeiro, ele foi sacar a aposentadoria e descobriu que o valor também havia sido levado.

O saque foi efetuado em Vitória, no Espírito Santo, com um cartão magnético. A vítima não disse se passou a senha ao golpista ou como eles descobriram. Ele fez a contestação do saque na Caixa Econômica, para receber o reembolso da aposentadoria.