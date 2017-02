Inscrições para cursos gratuitos iniciam nesta segunda-feira, em Brusque As inscrições podem ser feitas até o dia 28 de fevereiro

Nesta segunda-feira, 20, inicia o período de matrículas para o projeto Arte em Toda Parte, da Fundação Cultural de Brusque. É possível se inscrever para os cursos de artesanato, bateria, canto, capoeira, dança, desenho realista, teatro, violão e musicalização. Todas as atividades são gratuitas.

As inscrições podem ser realizadas até o dia 28 de fevereiro, entre segunda e sexta-feira, das 12h às 18h, na própria fundação, na Praça da Cidadania. É necessário levar documento de identidade e comprovante de residência. Menores de idade devem ir acompanhado de um responsável.

As aulas iniciam no mês de março. Para mais informações basta entrar em contato com a Fundação Cultural de Brusque, por meio do telefone: 3396-8113.