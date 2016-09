Inscrições para desfile de abertura da Fenarreco encerram nesta sexta-feira, 23 A inscrição pode ser feita por e-mail ou telefone

Os interessados em participar do desfile de abertura da 31ª Festa Nacional do Marreco têm até esta sexta-feira, dia 23, para realizar a inscrição por meio do e-mail turismo@brusque.sc.gov.br ou ainda, por telefone, no (47) 3351-3569 ou (47) 3396-6718. É preciso informar o nome do grupo ou empresa, o número total de participantes, a presença ou não de alegorias, telefone e e-mail e uma pessoa responsável.

O desfile está programado para ocorrer no primeiro dia de festa da Fenarreco, dia 6 de outubro. Na ocasião, os grupos percorrerão a avenida Cônsul Carlos Renaux, a partir das 18h30. O início será realizado nas imediações da loja Casas Bahia, já o encerramento será nas proximidades da ponte Estaiada. É necessário que todos os componentes estejam com traje típico alemão completo, inclusive acompanhantes.

Os inscritos devem ficar atentos às informações do edital, que afirma que os agrupamentos não devem exceder o número de 50 participantes. Vale destacar que no dia 28 de setembro, às 19h, no piso térreo do Centro de Eventos Maria Celina Vidotto Imhof será realizada uma reunião para detalhamento das informações do desfile e o coordenador do grupo ou seu representante deverá participar do encontro.

Todas as instruções para participação do evento estão disponível no menu “Editais” do site da Prefeitura de Brusque.