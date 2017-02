Inscrições para o Projeto Golfinho encerra nesta sexta-feira, 24 Evento acontece no dia 10 de março em local a ser definido

Encerra nesta sexta-feira, 24, as inscrições para o Projeto Golfinho, que tem o objetivo de ensinar crianças sobre os perigos do mar e piscinas. O programa é realizado pela 3ª Companhia de Bombeiros Militar, juntamente com o 3º Batalhão de Bombeiros Militar, e acontecerá no dia 10 de março em Brusque.

Serão selecionadas 30 crianças, com idades entre dez e 12 anos. A seleção se dará pelo e-mail 33sgtaux3@cbm.sc.gov.br. Os 30 primeiros e-mails contendo – nome completo da criança, nome completo do responsável e telefone para contato -, por ordem de recebimento, serão selecionados.

O evento ocorrerá no dia 10 de março, das 15h40 às 17h40, em local a ser definido. É necessário chegar meia hora antes do início do projeto e levar roupa de banho. Mais informações no 3251-8212.