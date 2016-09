Inscrições para realeza mirim da 32ª Fenarreco encerram nesta sexta-feira, 16 Escolha da rainha e princesas mirins será realizada em 11 de outubro, no pavilhão Maria Celina Vidotto Imhof

Nesta sexta-feira, 16, encerram as inscrições do concurso para escolha da rainha e princesas mirins da 32ª Festa Nacional do Marreco. As meninas interessadas em representar a Fenarreco de 2017 devem ter oito e nove anos de idade completos até a data da disputa.

A ficha de inscrição deverá ser preenchida e entregue na Secretaria de Turismo, localizada nas dependências do pavilhão Maria Celina Vidotto Imhof. A pasta atende de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h30 às 17h30, ou ainda, por e-mail turismo@brusque.sc.gov.br, acompanhada de duas fotos 10×15.

As candidatas devem ser do sexo feminino, residir em Brusque por pelo menos 24 meses antecedentes a realização do concurso, estar matriculadas regularmente em uma unidade escolar da cidade, gozar de plena saúde, ser simpática, extrovertida, comunicativa e educada, além de cumprir com os horários e datas programadas pela Secretaria de Turismo.

Vale ainda destacar, que de acordo com o regulamento do concurso, a menina deverá apresentar autorização dos pais ou responsáveis. O documento prevê ainda, que caso o número de inscrições seja superior a 20 candidatas, será realizada uma pré-seleção com avaliação técnica de uma comissão.

A escolha da rainha e princesas mirins da 32ª Fenarreco será realizada no dia 11 de outubro, às 15h, no pavilhão Maria Celina Vidotto Imhof. O evento faz parte da programação da Festa Nacional do Marreco deste ano. Durante a apresentação individual de cada uma das candidatas, serão observados os quesitos de simpatia e expressão verbal.

Um ensaio geral ocorrerá no dia 29 de setembro, às 14h, no piso superior do pavilhão. As candidatas que não estiverem presentes na ocasião estarão automaticamente desclassificadas do concurso. O regulamento completo da disputa está disponível no menu “Editas” do site da Prefeitura de Brusque: www.brusque.sc.gov.br.

Realeza adulta

As interessadas em representar a festa mais gostosa do Brasil podem realizar a inscrição no concurso para escolha da rainha e princesas da 32ª Festa Nacional do Marreco até o dia 30 de setembro. As candidatas também devem entregar a documentação necessária na Secretaria de Turismo.

As jovens devem ser cidadãs brusquenses ou residir no município há no mínimo dois anos antes da realização do concurso; solteiras, ter 18 anos completos ou completar até o dia 16 de outubro de 2016, ter estatura mínima de 1,65 metros, entre outros requisitos. O concurso será realizado no último dia da Fenarreco deste ano, dia 16 de outubro, às 20h, no piso superior do pavilhão.

Postura, desenvoltura na passarela, comunicação, beleza e simpatia serão os quesitos avaliados pelo corpo de jurados. Para o julgamento as candidatas desfilarão em passarela e discursarão sobre a festa, a cultura, a arte, o turismo ou a economia do município. Por meio de pontuação, serão conhecidas a rainha, além da primeira e segunda princesas.

O mandato das eleitas terá início a partir de janeiro de 2017 e se estenderá até outubro do mesmo ano. As vencedoras deverão estar à disposição da Secretaria de Turismo para viagens e participações em festas, feiras, eventos, confraternizações e demais trabalhos.

“As eleitas poderão viajar e conhecer o Brasil inteiro, além de se destacarem em feiras e eventos de Turismo do país e estamparem as campanhas promocionais de Brusque e da Fenarreco.”, explica o diretor de Turismo, Ademir Moraes.