Inspiração mediterrânea para paladares exigentes Sob o comando do chef Leandro Vieira, Cafe de La Musique aposta em gastronomia contemporânea no menu do Verão 2017

Nem só de festas, espumante rosé e DJs estrelados é feita a programação da orla de Jurerê Internacional, em Florianópolis. Prova disso é o novo menu do Cafe de La Musique, recém lançado pelo beach club para o Verão 2017. As novidades já estrearam no cardápio, que pode ser degustado sempre de quinta a domingo​.​

De aperitivos, entradas e sanduíches, até opções de pratos para quem quer repor as energias gastas em um dia de sol, para seguir noite adentro nos concorridos sunsets do Cafe. O cardápio é uma criação do Chef Leandro Vieira, que comanda a gastronomia da casa há 10 anos. “Anualmente faço um tour pelos principais endereços da Europa, para trazer o melhor da gastronomia mediterrânea. Nesta temporada trazemos referências inclusive do Azerbaijão”, destaca. Leandro atua no ramo há 22 anos, com passagens ao lado de experts da alta gastronomia como o Giancarlo Bolla (La Tambouille) e Sergio Arno (La Vecchia Cucina).

As opções do menu – como o Polvo Mediterrâneo, servido com polenta de gorgonzola, e o Risoto Sunset, com lagostim, salmão e abobrinha – têm inspiração em endereços de Ibiza, Saint-Tropez e Sardenha. O Camarão à Valenciana está entre os mais pedidos da temporada: camarões grelhados ao molho de abacaxi e risoto de alho poró. Para paladares refinados, a pedida é Lagosta Imperial, ao molho de laranja e tangerina com risoto de trufas.

Há ainda opções mais leves, como wraps e saladas, que harmonizam com o clima à beira-mar. O ​restaurante do ​Cafe de La Musique funciona ​de quinta à domingo com opções para almoço e jantar. Mais informações e reservas: (48) 3282-1325.

Fotos Tiago Mynt