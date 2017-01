Instabilidade no tempo abre a semana em Brusque Poucas mudanças até quarta

A semana começou com tempo instável por toda a região de Brusque, chuva forte marcando presença na manhã desta segunda-feira em nosso município.

Já na tarde, o sol apareceu por entre muitas nuvens, apenas com chuviscos isolados. Minhas estações registraram valores até consideráveis de precipitação em alguns locais, como no Bairro Rio Branco, onde tivemos um acumulado de 28,7 mm, seguido do Centro com 25,4 mm e com menos chuva, o Santa Luzia, 10,4mm. Já na cidade vizinha, em Guabiruba, minha estação fixada no Bairro Aymoré registrou 37,1 mm.

Segundo Ronaldo Coutinho, do Climaterra, este cenário chuvoso deverá persistir até quarta-feira. Ainda há chance de chuva forte com trovoadas bem pontualmente. As temperaturas seguem elevadas mantendo o abafamento. Tudo indica tempo mais seco a partir de quinta, conclui Coutinho.

