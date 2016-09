Inverno climático de 2016 termina como sendo o mais frio dos últimos anos em Brusque Média Geral ficou em 16,5ºC

Há muitos anos atrás, lá pelos anos 80, iniciei um trabalho de observação envolvendo as condições climáticas de Brusque. Dados do tempo, principalmente referentes a temperaturas foram anotados em folhas de caderno, procedendo desta forma até o ano de 2012, quando a partir daí, modernizei meu método de acompanhamento com a aquisição de uma estação meteorológica. Atualmente, estes dados mais antigos feitos de forma, digamos, mais precária, me servem apenas como referência, pois os valores obtidos foram extraídos por equipamentos pouco confiáveis. Não costumo divulgar. Todos os dados portanto, publicados a seguir aqui, tem como fonte, as minhas estações com informações dos últimos 4 anos e tendo como base este período citado, posso afirmar que este inverno/2016 foi o mais frio dos últimos tempos em nosso município. Vamos aos números:

Média Geral Inverno/2016: 16,5ºC

Média Geral Inverno/2015: 19,4ºC

Média Geral Inverno/2014: 18,6ºC

Média Geral Inverno/2013: 17,4ºC

Como podemos ver acima, o frio foi generoso com seus apreciadores neste 2016 por nossa região.

Dados do tempo nesta sexta-feira em nossa cidade

A umidade vinda do mar deixou os céus de Brusque com muitas nuvens no dia de hoje, poucas aberturas foram observadas. Apesar de toda nebulosidade, o tempo permaneceu seco. Os ventos, a exemplo de ontem, sopraram do quadrante Leste/Sudeste com rajadas atingindo os 9,4 km/h, fraca atividade.

Trago em seguida, as temperaturas extremas ocorridas nesta sexta-feira em nossa cidade, com dados extraídos por minhas estações, fixadas nos referidos locais por mim descrito em anexo: