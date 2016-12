Em busca de uma vaga na final do The Voice, Jade Baraldo canta nesta quinta-feira Semifinal da competição será ao vivo, na TV Globo, logo após a novela A Lei do Amor

A brusquense Jade Baraldo, de 18 anos, sobe ao palco na noite desta quinta-feira, 22, em busca de uma vaga na final do The Voice Brasil, reality musical da TV Globo. Agora representando o time de Claudia Leitte, a cantora se prepara à sua maneira para a fase decisiva do programa, que vai ao ar ao vivo, depois da novela A Lei do Amor, por volta das 22h30.

“Minha preparação é ser eu mesma, não tenho uma equipe por trás, nem tenho grandes disciplinas de preparação. Se eu ganhar, vai ser porque a Jade, aquela menina que cantava à noite com os amigos na praça do Maluche há alguns meses atrás, ganhou, do jeito dela”, diz.

A música para a semifinal foi escolhida logo após a sua classificação. Jade diz que a canção lembra muito a época em que cantava com os amigos em Brusque. “Vou cantar uma música que amo de paixão, e que inclusive já cantei por aí inúmeras vezes, nessas noites nas rodas de violão em Brusque. É uma responsabilidade linda cantá-la agora, ao vivo, pra milhões de pessoas, e encaro isso com alegria. Quando subir no palco vou estar levando um pedaço de Brusque comigo”.

Sobre a troca de técnico na reta final do programa, a cantora diz que está encarando com tranquilidade. “Por mim ficava uma semana em cada time. Os quatro técnicos são complementares, cada um tem uma vivência própria na música e muita sabedoria pra transmitir para alguém que está começando como eu”.

Jade está confiante de que Claudia Leitte a ajudará a chegar até a final da competição. “A Claudia é uma diva, e divas sabem como causar impacto, têm esse instinto. Tenho certeza que isso vai ser interessante! Admiro muito também a relação dela com seus fãs, é muito tocante como ela interage e dá atenção aos seus fãs durante as gravações, ela é um ser humano especial”.

A brusquense afirma que está confiante. “Independente do que aconteça já me sinto vitoriosa: poder cantar canções de Caetano, Jobim, Renato Teixeira, Radiohead, canções que eu amo e respeito, para um público imenso, na maior TV do país, é maravilhoso”, finaliza.

Serviço

Nesta noite, o público decide quem permanece na competição por meio do voto via telefone (será divulgado no programa), pelo site ou aplicativo do Gshow.