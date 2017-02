Jade Baraldo emociona público em seu primeiro show em Brusque Semifinalista do The Voice Brasil se apresentou na sexta-feira, 17, no Óphera

Em seu retorno a Brusque, Jade Baraldo, 18 anos, fez seu primeiro show na cidade após sua participação no The Voice Brasil. A brusquense reuniu na noite de sexta-feira, 17, no Óphera Casa de Eventos, um público animado e ansioso para conferir de perto o talento da semifinalista do programa musical da Rede Globo.

A plateia, formada por crianças, jovens, e até idosos, vibrou quando a jovem cantora subiu ao palco e abriu o show com “Qualquer Coisa”, de Caetano Veloso, música que cantou em uma de suas apresentações no programa global.

“Quando saí daqui levei Brusque no coração. Estou me sentindo muito em casa, com o coração muito tranquilo”, disse Jade no palco.

A cada música, o público vibrava e entrava no clima intimista do show. O repertório foi formado por canções que a brusquense apresentou no The Voice, composições próprias e clássicos da MPB.

Durante todo o show, Jade não continha a alegria ao avistar um rosto conhecido na plateia, formada em sua maioria por familiares e amigos de longa data da brusquense. Luryen Cervi, 20 anos, era um dos amigos da cantora na plateia. Ele conhece Jade desde quando ela tinha 11 anos, quando estudava no Sesi. “Tínhamos amigos em comum e quase sempre estávamos juntos. Eu não sabia que ela cantava e depois de alguns anos sem contato, quando vi ela no The Voice fiquei surpreso, e torci muito. Ela canta muito bem, é muito talentosa”, diz.

No entanto, nem só de amigos era formado o público. As amigas Nadine Zuchetti, 16 anos, e Wylhiana de Borba, 18 anos, conheceram Jade no The Voice Brasil e não perderam a oportunidade de conferir a cantora de perto. “Fiquei bastante curiosa pra ver o show dela. Vi alguns vídeos do programa e achei muito legal”, diz Nadine.

Parcerias

O show foi repleto de parcerias. Jade dividiu o palco com Valmir Ludvig, seu professor de música na época do colégio, com Joana Castanheira e Gab Ferreira, que participaram do The Voice Brasil, e também com a mãe, Ale Fischer. A blumenauense D’Lara, que também fez parte do programa global, fez uma participação especial no show.