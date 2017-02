Jade Baraldo se apresenta em Brusque nesta sexta-feira Evento será realizado na casa de eventos Óphera, a partir das 22h

A brusquense Jade Baraldo, 18 anos, faz nesta sexta-feira, 17, seu primeiro show em Brusque após sua participação no programa The Voice Brasil, da Rede Globo, no ano passado. Ela, que atualmente mora no Rio de Janeiro, chegou até a semifinal do programa musical e, desde então, vem conquistando fãs em todo o Brasil.

O show desta à noite será no Óphera Casa de Eventos e, de acordo com a cantora, será uma apresentação feita especialmente para os brusquenses em retribuição ao apoio que recebeu durante sua permanência no programa. “É um show para as pessoas de Brusque, pras pessoas que torceram por mim, se emocionaram, me mandaram boas energias nos desafios que vivi nos últimos meses, e que eu sei que continuam na torcida por mim. Pessoas de todas as idades e todas as classes. É uma forma de retribuir, voltar à casa e reafirmar que aqui é a minha terra, minha raiz e que essa história está só começando”, diz.

Desta forma, o show desta noite terá um significado especial para a jovem cantora e, segundo ela, será diferente das apresentações que fez recentemente em São Paulo e no Rio de Janeiro. “Nesse show vou cantar também músicas do repertório do The Voice Brasil porque eu sei o quanto as pessoas daqui viveram essa história comigo. Foi uma história que vivemos juntos, e foi lindo, me orgulho muito e quero que vocês se orgulhem também, porque vivi aquilo tudo com Brusque no coração”, afirma.

No show, Jade será acompanhada pela banda formada pelo guitarrista Lamarca, o baixista João Mario e a baterista Kika. Esta é a primeira vez que o quarteto se apresentará junto, já que a brusquense ainda não tem uma banda fixa definitiva. “Gosto da ideia, de poder fazer minha versatilidade, de poder fazer minha música com diferentes formações, com banda, só com voz e violão, voz e música eletrônica”.

Parceria com outras participantes

Na apresentação desta noite, Jade dividirá o palco com Gab Ferreira e Joana Castanheira, catarinenses que também participaram da última edição do The Voice Brasil. Para a brusquense, Santa Catarina é um grande celeiro musical, o que ficou claro no programa musical. “No The Voice Brasil deixaram a gente chegar e não fizemos feio. Acho que a gente deveria se orgulhar, mas também parar pra refletir, que foi preciso um programa gravado lá no Rio pra muita gente daqui se dar conta desses talentos incríveis que a gente tem bem no nosso nariz”.

De acordo com ela, o show em Brusque é a oportunidade para celebrar as parcerias e a música catarinense. “Queria que esse show tivesse esse lado também, de celebrar essa profusão de talentos e de gente incrível desse nosso estado maravilhoso. Gosto muito das duas, e torço pra que brilhem muito. E queria que Brusque comparecesse em peso nessa nossa festa pra mostrar a força do povo catarinense e o carinho que o catarinense tem pelos novos talentos daqui”.

O futuro

Jade conta que tem muitos planos para sua carreira na música. A brusquense está em negociação com uma gravadora, mas também não descarta lançar suas primeiras músicas de forma independente. “O mundo da música está se transformando muito rápido, e é importante não dar passos em falso, mas ao mesmo tempo é preciso energia e foco pra manter o embalo, movimentar e fazer crescer meu público nas redes sociais e fora delas, e ao mesmo tempo me manter ativa e criativa artisticamente, produtiva, honesta comigo mesma, com minha arte e com meu público”.

A brusquense afirma que já escolheu a sua primeira música de trabalho e já está em fase de pré-produção, por isso, nas próximas semanas, deve dar uma pausa em sua agenda de shows para se dedicar na produção de sua música. “Nas próximas três semanas quero estar bem focada em produzir meu primeiro single, por isso preferi não marcar shows nesse período. Mas as coisas têm andado bem rápido, posso dizer isso hoje e semana que vem já achar que é o momento de marcar mais shows”.

Expectativa para o show

Jade diz que foi muito bem recebida em Brusque e que a expectativa é de um show com muita emoção, entrega no palco e casa cheia. “Não tem nada mais reconfortante para a gente que está começando do que lotar um show, ainda mais na nossa terra. Espero também sentir o público comigo, porque a verdade é que não faço nada sozinha, a mágica só acontece quando o que eu canto chega na alma e no coração de alguém, e ali germina, nasce algo, uma flor. E aqui é meu primeiro jardim, sempre vai ser, foi aqui que tudo começou”, finaliza.

Serviço

O que? Show com Jade Baraldo

Onde? Óphera Casa de Eventos (avenida Hugo Schlosser, 400, Jardim Maluche, ao lado da Igreja Calvário)

Quando: Sexta-feira, 17

Horário: a partir das 22h

Ingressos

Os ingressos antecipados estão à venda na Life Surf Wear e Central dos CDs (Brusque) e na SA Fashion (Guabiruba), ou então pelo site Oi Ingressos. Antecipado, o ingresso pista custa R$ 20; mesa vip frontal, R$ 40 e área vip, R$ 40.