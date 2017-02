Jade Baraldo se apresenta em Brusque nesta sexta-feira Evento será realizado na casa de eventos Óphera, a partir das 22h

No primeiro retorno a Brusque após a sua participação no The Voice Brasil, da Rede Globo, a brusquense Jade Baraldo se apresenta nesta sexta-feira, 17, na casa de eventos Óphera.

O show contará com as participações especiais de Gab Ferreira e Joana Castanheira, também integrantes do reality show. Após o show, os DJs Kynni Kayodê e Luan Silva animam o público. O evento começa a partir das 22h.

Os ingressos podem ser adquiridos no site Oi Ingressos, nas lojas Life Surf Wear e Central dos CDs, em Brusque, e na SA Fashion, em Guabiruba. Reservas podem ser feitas pelo telefone 997-867-173.