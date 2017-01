Janeiro começa com média de temperatura mais alta em pelo menos 5 anos em Brusque Dados são de minhas estações

Já ouvi de muitos brusquenses a seguinte expressão: ”Estamos às portas do inferno”! Bem, não é a toa que muitos reclamem do calorão que se faz presente na nossa região isso já por vários dias seguidos. Justificável pois, se formos levar em conta, os números apresentados por minhas estações só nestes primeiros 10 dias de janeiro de 2017 que por sinal, teve 6 dias com valores máximos acima de 35ºC. Resultado disso é a elevação da média/mês, por enquanto, a mais alta de janeiro em pelo menos 5 anos. Abaixo trago os resultados em Brusque:

Janeiro 2013: Média geral de 25,1ºC

Janeiro 2014: Média geral de 28,1ºC

Janeiro 2015: Média geral de 27,6ºC

Janeiro 2016: Média geral de 26,0ºC

Janeiro 2017: Média ”PARCIAL” de 28,3ºC

Como podemos ver na relação acima, 2017 de fato começou com calor acima da média em nossa cidade. Tudo leva a crer que poderemos ter a elevação deste resultado atual, já que as previsões indicam mais aquecimento para os próximos dias. Vale observar ainda, que não estou considerando meus registros de temperaturas feito nos anos anteriores a 2013, pois minhas leituras até então eram observadas por meio de métodos não tão confiáveis como realizado atualmente, realizado por meio de estações meteorológicas automáticas.

Trago a seguir, os valores de temperaturas extremas registradas em Brusque nesta terça-feira,10, com dados extraídos junto as minhas estações, fixadas nos referidos locais por mim descrito em anexo logo abaixo:

22,3ºC com 37,4ºC/Bairro Centro

22,1ºC com 36,3ºC/Bairro Rio Branco

20,8ºC com 34,5ºC/Bairro Santa Luzia

AINDA: 21,0ºC com 36,9ºC/Guabiruba/Bairro Aymoré

Como foi o tempo em nosso município hoje

O dia começou com tempo seco, presença do sol que apareceu já desde as primeiras horas da manhã, sempre da presença de algumas nuvens. Com a chegada da tarde, novamente tivemos a intensificação de algumas áreas de instabilidades pelos céus de nossa região, abrindo assim, chance para novos temporais para o período da noite.





O vento soprou com predomínio maior do quadrante sudeste, rajadas atingindo os 20 km/h. A umidade do ar oscilou picos ficando entre 33% e 100%, verificado na minha estação/Bairro Santa Luzia.

O que esperar do tempo nos próximos dias

Segundo Bianca Souza, técnica em meteorologia, a quarta-feira vai seguir com a influencia de uma frente fria (sistema de umidade), que estará passando pelo mar na altura aqui de Santa Catarina. Por isso amanhã o sol até aparece bastante em algumas cidades, mas sempre com muitas nuvens, que trazem chance de uma chuva fraca e passageira a qualquer momento. As temperaturas continuam altas, entre 30 e 32°C na maior parte das cidades, sempre com aquela forte sensação de abafamento. No fim do dia, o calor intensifica as nuvens e trazem pancadas de chuva localmente mais fortes, destaca Bianca.

SEGUNDA METADE DA SEMANA

A quinta e sexta voltam a ter dias típicas de verão. O sol aparece nesses dois dias, com poucas nuvens e temperaturas bem elevadas. A chuva novamente ocorre no fim o dia, com chance maior nas cidades do Oeste catarinense e menor nas outras regiões, finaliza esta profissional.