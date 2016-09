Jão Romania: revelação pop que me surpreendeu!

O estilo pop

Michael Jackson, Madonna, Britney Spears… Se você é mais velho, provavelmente deve lembrar dos versos de “I want it that way” dos Backstreet Boys e acabar cantando “If you wanna be my lover, you gotta get with my friends”; a música Wannabe, das Spice Girls.

Eles estão sempre dentre as músicas mais escutadas, no topo da Billboard. Esse é o mundo pop. Seja na balada, na rádio do carro ou mesmo em casa na sua conta do Youtube ou no Spotify, escutar músicas desse gênero tem sido um hábito que perdura na sociedade por várias gerações.

Mas o modo como essas músicas produzem o efeito chiclete é fantástico! Já decorei a letra de “Cheap Thrills”, enquanto “Bang” já havia me dado um tiro há muito tempo. E enquanto escrevo essas palavras, já dá vontade de dançar “Elastic Heart”, tocar “Love yourself” no violão, ou ir para o chuveiro cantar “Treat you better” enquanto o meu público (vizinhos) escuta a minha “maravilhosa voz”. É por isso que eu deixo o trabalho de cantar para o Shawn Mendes – ou então para outro cantor maravilhoso que acabei de conhecer, o João Romania.

Com seu canal no Youtube, o cantor de 21 anos divulga músicas majoritariamente pop de artistas internacionais como Rihanna, Sia, Frank Ocean, Justin Bieber e artistas nacionais como Kelly Key e Anitta. O que mais me atraiu no canal, além da voz maravilhosa que ele tem, é o fato de o cantor atribuir uma melodia totalmente renovada, apaixonando a cada um que escuta suas músicas.

O vídeo mais visto no canal do Jão é um cover de Bang da Anitta, com quase 50.000 visualizações, das quais 1.000 provavelmente são minhas. Hehehe <3

A minha favorita, todavia, é um mashup entre Cheap Thrills e We Found Love, que eu recomendo que vocês ouçam imediatamente \o/

Além de possuir uma voz maravilhosa, o Jão é super querido e topou nos ceder uma entrevista. Confiram!

1. Quando você começou a cantar e por que escolheu o pop?

Eu comecei a cantar bem pequeno, dava as mãos pra minha irmã e a gente saía por aí cantando pros vizinhos, amigos da família. Até que eles começaram a fingir que não estavam em casa… tinha tudo, Chiquititas, músicas da Eliana, Roberto Carlos. Já o pop sempre foi mais que um gênero em si, e sim uma referência muito forte de pessoas irreverentes e dispostas a mudar o cenário de que faziam parte, de alguma forma. Seja brigando por uma causa foda em um estádio com 60.000 pessoas, fazendo uma polêmica ou só rebolando a bunda e sendo feliz, que tá tudo bem, também.

2. Na sua página do Facebook está escrito “Cantando minha música orgulhosamente vendida pro pop”. Qual é sua maior influência no mundo pop? Qual cantor@ que te faz cantar?

Acho que eu busco inspiração em diversos artistas, alguns eu gosto mais pela estética, pela narrativa, outros mais pelo som, pela voz… Acho importante se doar à farofada do pop sem compromisso e também saber apreciar o pop mais conceitual. Eu gosto muito de Kanye West (também gosto de Taylor, tá?), Rihanna, Blackbear, Frank Ocean, Tame Impala, Lana, Gaga… tenho ali uns pedacinhos de Cazuza, de Christina Aguilera, de Marisa Monte. Tudo que eu fui ouvindo desde pequeno e que foram me empurrando pra esse caminho. E eu sou bem obsessivo com sons que gosto, gosto de dissecar tudo e estudar os vocais, a pegada, os instrumentos.

3. Tem alguma música que define a sua vida? Por que?

The Show Must Go On do Queen! Foi minha versão da era emo que todo mundo teve, só foi mais teatral.

4. Você realmente arrasa cantando! Quais os planos para o futuro?

Mucho obrigado, fico feliz! O plano a longo prazo é tentar dar uma agitada no pop brasileiro e fazer a cultura pop mais incisiva, mais presente no nosso cenário, ganhando espaço com um som que não é tão explorado na nossa língua. Pra isso, tem uma música bonitona vindo em Outubro, “Dança Pra Mim” que eu escrevi e produzi em parceria com o Pedrowl (DJ de São Paulo). Depois um EP no fim desse ano e um álbum ano que vem!

O vídeo mais recente do canal:

5. Fale um pouco sobre você! Quem é Jão Romania fora do Youtube?

João Romania, 21 anos e acho que animais são a melhor coisa do mundo (principalmente Vicente e Chicória, meus gatos). Nasci no interior de São Paulo e pro desespero da minha mãe corri pra capital pra estudar Publicidade na USP (eu não sabia usar metrô, então o desespero dela era válido). Eu organizo os aplicativos do meu celular em pastas na ordem alfabética, vejo Friends todos os dias antes de dormir, tenho uma distribuição anormal de escorpiões no meu mapa astral e durmo pelado. E quando não tô fazendo ou ouvindo música, tô morto em algum canto da casa ou convencendo meus amigos a comer hambúrguer no mesmo lugar de sempre.

João Marcos D. Machado – 16 anos – Química 4, IFSC