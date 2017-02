Jean Pirola pede que ruas tenham placas indicando as cotas de enchente Segundo ele, esta é uma forma eficaz de a população ter acesso à informação

Os vereadores aprovaram, durante sessão da Câmara de Vereadores na noite desta terça-feira, 21, o encaminhamento ao prefeito Jonas Paegle do anteprojeto de lei de autoria do vereador Jean Pirola (PP), que propõe a sinalização das cotas de enchente nas ruas do município.

Pirola lembra que em momentos de cheia, a maior preocupação dos brusquenses é saber qual o nível que o rio Itajaí-Mirim precisa chegar para atingir cada rua, por isso, é importante que as ruas contenham essa informação, que pode ser acessada com facilidade pelos moradores.

“A ideia é que a prefeitura instale placas nas esquinas das ruas próximas ao rio Itajaí-Mirim para que os moradores saibam que em tal rua, a água começa a chegar quando o rio atinge 4 metros, por exemplo. É mais um meio de informação disponível para a comunidade”, explica.

O vereador Ivan Martins destacou a importância do projeto. “É muito importante para que se previna. Este é o momento certo para fazer com que a Defesa Civil dê mais um passo e que todos nós saibamos com quantos metros vai atingir a rua”.