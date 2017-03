Jogadores do Bruscão ganharão prêmio de R$ 200 mil, caso vençam o Corinthians Incentivo é oferecido em conjunto pelos patrocinadores do clube

Se passarem pelo Corinthians e avançarem para a próxima fase da Copa do Brasil na noite desta quarta-feira, 1, os jogadores do Bruscão ganharão um prêmio de R$ 200 mil dos patrocinadores, popularmente conhecido como bicho no mundo do futebol.

Os prêmio será oferecido em conjunto pela Havan, Recicle, DiColore, McJu e pela diretoria do clube. O anúncio do incentivo foi feito pelo presidente da Havan, Luciano Hang. “Nos unimos e vamos dar esta premiação aos jogadores caso eles vençam hoje à noite”, diz Hang.