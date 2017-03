Jogo entre Brusque e Corinthians rende movimento para hotéis e bares da cidade Hotéis tiveram reservas especificamente para o confronto, e bares realizarão transmissões

O sucesso do Brusque Futebol Clube dentro de campo significa, pelo menos na campanha da Copa do Brasil de 2017, também o sucesso da economia do município. A realização do confronto no estádio Augusto Bauer já proporciona mais lotação para os hotéis e mais um atrativo para os bares relacionados ao esporte.

Não é sempre que o Timão vem para a região, tampouco para Brusque. Por isso o jogo é uma boa oportunidade para que os apaixonados possam ver de perto o time do coração. Muitas pessoas virão de diversas cidades para acompanhar a partida. Parte delas não voltará no mesmo dia e vai ficar hospedada na cidade.

O Innovare Executive Hotel é um dos estabelecimentos que também surfa na onda provocada pelo Brusque. Ali ficarão hospedados vários torcedores corintianos, de acordo com o recepcionista Alex Tavares.

Eram torcedores que já haviam feito a reserva assim que souberam da partida, quando o Brusque desclassificou o Remo (PA), na primeira fase da Copa do Brasil. Mas o que eles não esperavam é que no mesmo hotel ficariam também os jogadores do Corinthians, além de uma grande parte da imprensa nacional que veio para cobrir a partida.

“As pessoas que se hospedaram não sabiam, foi uma coincidência”, diz Tavares. Segundo ele, todos os 90 apartamentos do Innovare estão lotados com torcedores, elenco corintiano e jornalistas.

A lotação não chega a surpreender. Assim que o estádio Augusto Bauer foi confirmado como o local do confronto com o Corinthians já começaram os contatos e cotações, segundo o recepcionista.

Procura continua

O Hotel Beira Rio, perto do estádio, também está com alguns profissionais da imprensa hospedados. E há reservas de torcedores de Santa Catarina que virão a Brusque hoje.

Segundo Vivian Clementi, recepcionista do hotel, há ligações “a toda hora”, por isso ela acredita que durante o dia de hoje haverá mais reservas. “Estamos torcendo para que eles sejam vitoriosos porque vai ser bom para a cidade”, comenta.

Bar preparado

O M’s Gourmet Pub, de Guabiruba, também aproveitará o momento do Brusque. O estabelecimento fará churrasco para os torcedores, com o valor de R$ 30. Segundo Maicon Cruz, um dos donos do estabelecimento, as vagas são limitadas a 80 pessoas. Até agora, 80% já foram reservadas.

Por causa do momento, mais uma pessoa foi contratada para atender hoje à noite. Cruz conta que já foi realizado um evento desse numa outra oportunidade. “O resultado foi bom, por isso resolvemos fazer de novo”.