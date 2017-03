Jogos Comunitários de Guabiruba completam 20 anos Cerca de 2 mil atletas competirão em 44 modalidades até 21 de maio; abertura será amanhã

Abertura com a apresentação das delegações será no Ginásio Municipal João Scheffer, a partir das 18h deste sábado, 4 -

Neste sábado, 4, inicia a principal e maior competição esportiva de Guabiruba. Cerca de 2 mil atletas irão competir em 44 modalidades até 21 de maio durante a 20ª edição dos Jogos Comunitários de Guabiruba. A abertura com a apresentação das delegações será no Ginásio Municipal João Scheffer, a partir das 18h. Sete bairros irão disputar o título: Aymoré, Centro, Imigrante, Lageado Alto, Lageado Baixo, Guabiruba e São Pedro.

Após a cerimônia de abertura, entram em quadra os atletas do Futsal Masculino 40 anos. No domingo, 5, a competição será entre os jogadores do tênis de mesa feminino e masculino livre. Neste ano há duas novas modalidades na competição: Ciclismo Montain Bike Feminino e Futsal 40 anos.

Serão premiados os três primeiros colocados de cada modalidade, totalizando a entrega de 893 medalhas. Ganha troféu a equipe que vencer a modalidade, além dos quatro primeiros colocados gerais da competição.

Os Jogos Comunitários são organizados pela Prefeitura de Guabiruba, por meio da Secretaria de Esportes, Lazer e Assuntos para a Juventude. Conforme a secretária da pasta, Marcia Watanabe, a expectativa é de uma disputa acirrada. “A comunidade do Lageado Baixo foi a última campeã e busca o título novamente, mas as outras equipes vem fortes na disputa”, afirma.

Expectativa positiva

Os coordenadores das equipes estão confiantes com a edição histórica dos Jogos Comunitários. Para o coordenador do Aymoré, Osnir Schlindwein, a expectativa é sempre a melhor possível. “O que mais me agrada nos Jogos Comunitários é o congraçamento entre as equipes que participam. Muitos atletas ficam o ano todo sem se verem e nos jogos existe esse encontro novamente”, enfatiza.

O coordenador do Centro, Eliseu Boos, espera que a equipe venha unida e que todos respeitem as regras e façam um jogo limpo, sem brigas. “Mesmo sabendo que muitos atletas têm vários compromissos, desde já agradeço o empenho dos mesmos. Porque o que vale é participar, pois no final todos somos ganhadores”, pontua.

Guabiruba Sul vem com uma equipe forte, segundo o coordenador do bairro Vilmar Ebel. “Temos um para cada modalidade e juntos vamos fazer uma bela apresentação para que a Guabiruba Sul venha ficar entre os três melhores bairros¨, destaca.

Já o líder do Imigrante, Marcio Pereira, enaltece a união. ¨Esse ano buscamos uma equipe de apoio mais unida, e em virtude dos bons resultados do ano passado estamos otimistas e com chances de buscar nosso primeiro título de campeão”.

Os coordenadores dos bairros Lageado Alto e Baixo, Josimar Polheim e Valmir Paz, enaltecem a lealdade na competição, além do respeito às regras e aos adversários, enquanto o líder do São Pedro, Ingo Fischer Junior, revela que o bairro buscou novos atletas para voltar a levar o título para o seu bairro, que já venceu os Comunitários nove vezes, seguido do Aymoré (5), Lageado Baixo (4), Centro (1). Os demais ainda não conquistaram nenhuma vitória geral.

Mais informações e a tabela completa de jogos podem ser obtidas no site www.guabiruba.sc.gov.br – aba Secretaria de Esportes, Lazer e Assuntos para a Juventude.

Classificação Geral 2016

1º Lageado Baixo

2º Aymoré

3º Imigrante

4º Guabiruba Sul

5º São Pedro

6º Centro

7º Lageado Alto

Modalidades disputadas