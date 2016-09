Jogos Escolares de Brusque encerram nesta sexta-feira, 23 Aproximadamente 2.500 alunos de 30 escolas de Brusque participam desta edição

As disputas continuam rolando nos Jogos Escolares de Brusque (JEBs). Na tarde desta terça-feira, 20, será conhecida a equipe campeã do basquetebol Mirim masculino. Os jogos finais estão marcados para iniciar a partir das 13h30, nas dependências do Colégio São Luiz.

Já o bairro São Luiz está recebendo as partidas de oitavas e quartas de finais do futsal Infantil masculino. E as equipes do handebol Infantil feminino estão entrando em quadra na Arena Brusque para a realização de nove jogos.

A competição chegará ao fim nesta sexta-feira, dia 23. Aproximadamente 2.500 alunos de 30 escolas de Brusque participam desta edição. As competições envolvem alunos da Rede Municipal, Estadual e Particular de Ensino.