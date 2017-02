John Wick – Um Novo Dia Para Matar estreia nos cinemas de Brusque

John Wick (Keanu Reeves) é forçado a deixar a aposentadoria mais uma vez por causa de uma promessa antiga e viaja para Roma, a Cidade Eterna, com o objetivo de ajudar um velho amigo a derrubar uma organização internacional secreta, perigosa e mortal de assassinos procurados em todo o mundo.

Esta é a primeira vez que Laurence Fishburne e Keanu Reeves trabalham juntos depois da trilogia de Matrix.

O diretor do filme, Chad Stahelski, foi um dublê na trilogia Matrix, na qual Keanu Reeves interpretou o personagem principal.

Em Brusque, o filme é exibido no Cine Gracher do shopping com sessões dubladas às 16h, 18h30 e 21h15.

Confira a programação completa dos cinemas em Brusque:

Cine Gracher 1

UM NOVO DIA PARA MATAR

Dublado / 16h, 18h30 e 21h15

Cine Gracher 2

MOANA – 3D

Dublado / 16h e 18h45

RESIDENT EVIL 6 – 3D

Dublado / 21h15

Cine Gracher 3

50 TONS MAIS ESCUROS

Dublado / 15h40

Legendado / 18h40 e 21h25

Cine Gracher Havan 1

50 TONS MAIS ESCUROS

Dublado / 15h30, 18h30 e 21h15

Cine Gracher Havan 2

LEGO BATMAN – O FILME

Dublado / 16h e 18h45

MINHA MÃE É UMA PEÇA 2

Nacional / 21h15

Cine Gracher Havan 3

O CHAMADO 3

Dublado / 16h, 18h30 e 21h15