Jonas Paegle e Ari Vequi tomam posse como prefeito e vice de Brusque Solenidade ocorreu no Teatro do Centro Empresarial no fim da tarde deste domingo

Jonas Paegle (PSB) e Ari Vequi (PMDB) foram empossados no fim da tarde deste domingo, 1, como prefeito e vice-prefeito de Brusque, respectivamente. A solenidade ocorreu no Teatro do Centro Empresarial, Social e Cultural (Cescb) e reuniu familiares, amigos, integrantes do governo e correligionários dos políticos que iniciam um mandato de quatro anos a frente da Prefeitura de Brusque.

Em seu discurso, já como prefeito de Brusque, Paegle afirma que está motivado para trabalhar em prol do crescimento da cidade. “Hoje é um dia histórico no calendário da minha existência. Estou confiante e motivado para trabalhar e conduzir Brusque ao caminho que todos queremos”.

O prefeito admite que assumirá a prefeitura em um período conturbado da economia e que por este motivo, a sua gestão tem de ser ainda mais planejada. Ele diz que será necessário fazer um ajuste da máquina pública, trabalhar com metas definidas e organizadas, promover a reforma administrativa e capitanear recursos para as obras de infraestrutura da cidade. “Tenho a dimensão da dificuldade que vamos enfrentar, mas acredito que juntos poderemos fazer um grande trabalho. Brusque deverá ser colocada acima dos interesses vis que maculam a nossa política. Não há mais espaço para vontades alheias ao bem comum”.

Após o encerramento da solenidade de posse, Paegle e Vequi concederam uma rápida coletiva de imprensa. O prefeito diz que hoje as máquinas já estarão trabalhando na avenida Beira Rio, no sentido Santa Terezinha. “Esse é um compromisso de palanque de comício de que dia 2 de janeiro as máquinas estariam na Beira Rio e vamos cumprir. As máquinas já estão preparadas para reiniciar as obras de prolongamento da Beira Rio”.

Paegle destacou ainda que todas as obras iniciadas nos governos anteriores serão analisadas e terão continuidade na medida do possível. “Nenhuma dessas obras vai parar”, garante. Sobre os demais componentes do governo – os oito secretários foram anunciados na semana passada -, o prefeito diz que até a metade do mês deve anunciar a equipe de governo completa.

O vice-prefeito destaca que pretende usar a sua influência e acesso ao governo do estado, já que foi secretário adjunto da Casa Civil do governador Raimundo Colombo, para trazer recursos para o município. “É um momento difícil da economia e no governo do estado eu conheço todo o trâmite, fiquei lá por quatro mandatos, e quero ser o elo do dr. Jonas com o governo estadual e federal. Fazer o papel de vice-prefeito organizando as entidades, participar, realmente da sociedade”.

Após a cerimônia de posse, Paegle e Vequi foram até a prefeitura. Lá, o ex-prefeito José Luiz Cunha, o Bóca (PP), os aguardava para fazer a transição e entregar oficialmente o cargo.