Jornalistas e torcedores opinam sobre o confronto entre Brusque e Corinthians Jogo será difícil, mas é possível acreditar na vitória do Brusque devido ao bom momento, avaliam

O Município Dia a Dia ouviu jornalistas e torcedores do Bruscão para saber quais são os seus palpites para o jogo contra o Corinthians hoje à noite. A avaliação geral é de que a tarefa é complicada, mas é possível aprontar no confronto válido pela terceira fase da Copa do Brasil. Confira a opinião de cada um:

Rodrigo Santos

Jornalista esportivo da TV Brusque e colunista do Município Dia a Dia

Existe uma máxima que diz que “futebol é momento”. E o Brusque enfrentará o Corinthians no melhor momento da temporada. O time colhe bons resultados, vai evoluindo no setor ofensivo e não dá a impressão de jogar esperando o adversário. Ainda existe a situação da defesa a ser melhorada, mas há uma boa possibilidade de vitória. Se o time fizer um jogo perfeito contra um time qualificado, sem o nervosismo de um jogo desse tamanho, tem como ir para a terceira fase. Palpite: Brusque 2 a 1.

Alain Rezini

Jornalista esportivo da Rádio Cidade

Talvez o grande segredo para o Brusque tentar a classificação seja não dar as oportunidades para o Corinthians. Vi, principalmente no jogo em Lages, uma equipe atenta na parte defensiva, diferente dos jogos contra Avaí e Barroso. Isso refletiu até mesmo na tranquilidade para criar as jogadas com calma e trocando passes, como Pingo gosta.

A equipe paulista gosta de jogar em velocidade e com bolas aéreas, algo que ao longo dos anos preocupa o Brusque, principalmente nas bolas alçadas. Mas também dá brechas para o adversário, como as chances criadas pelo Palmeiras no clássico, ou então nos chutes de longa distância, como no primeiro gol do Mirassol.

Gosto do estilo de jogo que Pingo pede aos atletas, isso também intimida o adversário e abre brechas. Bem postado defensivamente e criando as oportunidades, vejo chance para o Brusque na quarta-feira. Meu palpite é de um bom jogo, com empate em 2 a 2. Nas penalidades, estudando as cobranças e tendo competência, acredito na vitória do Brusque.

Edemar Luiz Aléssio, o Palmito

Ex-jogador e torcedor do Brusque

Temos visto que há muitos times pregando peças em Campeonato Brasileiro e estaduais, o Coritiba foi eliminado há poucos dias pelo ASA, em Curitiba. Se o Brusque tivesse que vencer, mas hoje o empate dá pênaltis, então o Brusque pode jogar de forma diferente e tendo cuidado. Acho que vai ser um jogo equilibrado, pelo que temos visto nos jogos. O Pingo é um grande treinador, e a moral que os jogadores estão hoje. Acho que vai ser grande partida e não dá para apostar muito, vai ser pau a pau.

Rafael Imhof

Jornalista e narrador esportivo da Rádio Araguaia

A Copa do Brasil é responsável por inúmeras surpresas ao longo dos anos. A competição mais democrática do país, como é conhecida, reúne todos os ingredientes para que os grandes possam cair mesmo com seu favoritismo. Dentro deste cenário histórico, pelo bom momento da equipe, fator casa e apoio do torcedor, é possível sonhar com a classificação diante tamanha dificuldade. Com muito respeito à equipe alvinegra, os comandados do técnico Pingo poderão dificultar a vida dos visitantes. Avançar à terceira fase da competição nacional marcaria outro feito inédito para o clube brusquense. Algo que somente será concretizado com extrema dedicação, superação e raça dentro de campo.

Valores que, certamente, não faltarão aos jogadores. Para mim, o jogo terminará com empate em 1 a 1 e, na disputa por pênaltis, o Bruscão sairá classificado.

Célio Bruns

Torcedor do Brusque

Apesar do amplo favoritismo do quadro paulista, o Brusque pode sim, surpreender o Corinthians. A manutenção do jogo para o Augusto Bauer mantém acesa uma pequena chama de esperança, o time é um dos melhores mandantes do estado e perdeu apenas quatro vezes em casa desde 2013. Então, diria que o craque do Brusque nesta partida pode ser o estádio. Mas há que jogar com inteligência, com tanta diferença técnica entre as equipes, o Brusque deve se fechar e jogar nos contra-ataques, compensando o desnível com muita aplicação tática e sobretudo, jogando com muita raça. Palpite: Brusque 2 a 1.

Richard Andrietti

Torcedor do Brusque

O Brusque tem mostrado por meio de sua história que é capaz de muita coisa, em vários momentos ganhou jogos e até títulos que pareciam improváveis e esse jogo contra o Corinthians pode ser mais um momento desses. Nos últimos anos o Brusque tem sido dominante jogando no Augusto Bauer, e o fato de ser um confronto de jogo único me faz pensar que sim, é possível passar pelo Corinthians. De qualquer forma será um jogo difícil, mas a zebra está solta nessa edição da Copa do Brasil, então, por que não sonhar? Acredito que o Brusque vença o jogo por 2 a 1 e avança para a terceira fase.

Engelbert Riehs

Torcedor do Brusque

Jogando em seus domínios, o Brusque já demonstrou do que é capaz. Ano passado perdeu no Gigantinho apenas para a Chapecoense. E, neste ano, já mostrou à tradicional equipe do Remo (PA) do que é capaz de fazer quando joga ao lado de sua apaixonada torcida. A hora tão aguardada durante tantos anos está chegando. Após um longo período na gangorra entre as séries A e B do catarinense, nosso Bruscão participará pela primeira vez da segunda fase da Copa do Brasil e com chances reais de eliminar um dos mais tradicionais times do país! Está na hora de sonharmos alto. Ganhar do Corinthians não será nenhum milagre. O Corinthians não é um bicho de sete cabeças. Nós podemos sim! Como diz no hino do Bruscão “surge o Brusque entre os gigantes, e dando alegria para uma nação, é o vermelho, verde, branco e amarelo, a cor do meu Bruscão”. Na quarta-feira, nos veremos no Gigantinho. Vá ao estádio para vibrar, pular e cantar. O Bruscão precisa do nosso apoio. Vamos fazer do gigantinho um verdadeiro caldeirão e mostrar quem manda aqui em nossa cidade. Pra cima deles, Bruscão!