Jovem cai em golpe após locar casa no litoral catarinense pela internet Anunciante disse que reembolsaria o dinheiro, mas até agora a devolução do dinheiro não aconteceu

Uma jovem de 20 anos registrou boletim de ocorrência na delegacia de Brusque afirmando que foi vítima de estelionato. Ela conta que pesquisou casas para alugar no período da virada do ano no site OLX e achou um anúncio de uma casa localizada na rua José Vergínio Zanin, em Itapoá, litoral norte de Santa Catarina.

Ela diz que iniciou o contato pelo aplicativo Whatsapp e trocou várias mensagens com o anunciante. O homem pediu para ela depositar 50% do valor da locação como sinal. A vítima fez dois depósitos que totalizaram R$ 625.

No entanto, no dia 17 de dezembro, uma mulher se identificou como esposa do locatário e informou que ele havia sofrido um enfarte e que reebolsaria o valor pago pela jovem. Porém, o reembolso não ocorreu e ela foi bloqueada do aplicativo.

No dia 20 de dezembro, a mulher voltou a entrar em contato e novamente disse que restituiria o valor do sinal, porém, até o momento não aconteceu.