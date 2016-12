Jovem com 48 passagens pela polícia é apreendido em Itajaí Desta vez, ele cometeu o crime de receptação

Na tarde de domingo, 25, a Polícia Militar de Itajaí foi acionada para atendimento de uma ocorrência de receptação na rua Victor Zaguini, bairro Dom Bosco.

Os policiais localizaram uma motoneta com registro de furto no quintal de uma residência, e dentro da casa dois homens conhecidos no meio policial por diversos delitos.

Após buscas, foi localizada uma chave micha usada para ligar a motoneta. Durante buscas no interior da casa, foi encontrado um pequeno pedaço de maconha.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao homem e o jovem foi apreendido, ambos foram encaminhados à delegacia.

O jovem de 17 anos já possuía um mandado de busca e apreensão em seu desfavor, além de 48 boletins de ocorrência, pela prática dos crimes de desobediência, injúria, fuga, moeda falsa, furto, roubo em residência, furto em comércio, furto qualificado, lesão corporal leve, ameaça contra homem, dano, roubo a transeunte, lesão corporal dolosa homem, e várias passagens por tentativa de furto e roubo.

Já o homem de 37 anos já possuía cerca de 28 passagens pela polícia, pela prática dos crimes de receptação, dano, desacato, violência doméstica, ameaça, dirigir sob efeito álcool e/ou drogas, dirigir sob efeito álcool e/ou drogas, homicídio doloso contra homem – tentativa, homicídio doloso contra mulher – tentativa, lesão corporal dolosa menor, injúria, roubo de motocicleta e calúnia.