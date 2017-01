Jovem com mandado de prisão por roubo é preso após tentar enganar policiais com nome falso Militares o identificaram usando nome que consta em tatuagem e no WhatsApp

A Polícia Militar prendeu na tarde desta terça-feira, 24, Leno Filipponi, após identificar que ele estava com mandado de prisão ativo. Ele foi pego após policiais avistarem um Uno saindo de residência conhecida por ser ponto de tráfico de drogas, na rua Azambuja, durantes rondas de rotina. A PM seguiu o motorista até abordá-lo na avenida Lauro Muller, no Centro 2, em frente ao Posto Márcio.

No primeiro contato ele se apresentou como Rafael Cordeiro Waldrich, mas não pôde comprovar pois estava sem documentos. Ao responder as perguntas dos policiais, ele ficou agitado e nervoso, se contradizendo várias vezes, de acordo com os militares. Ao checar o nome que consta no aplicativo WhatsApp no celular, os militares o identificaram como Leno Filipponi.

Para confirmar a farsa, a guarnição consultou no sistema da PM o nome que consta em tatuagem no braço – Nilce – e o sobrenome que estava no WhatsApp – Filipponi. Com isso, foi possível encontrar o registro da mãe do rapaz e, então, encontrar o mandato de prisão ativo com foto, confirmando que ele estava informando nome falso. Com ele foi encontrada a quantia de R$ 1,1 mil em várias notas.