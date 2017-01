Jovem de 18 anos morre ao bater em poste, na Travessa Dom Joaquim Acidente aconteceu por volta das 22h45 desta segunda-feira, 2

O motociclista David Luís de Nascimento Lopes, 18 anos, morreu após se chocar em poste na Travessa Dom Joaquim, por volta das 22h45 desta segunda-feira, 2. Ele não tinha Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

O jovem, natural de Porto Alegre (RS), seguia sentido à rua Alberto Klabunde, no Cedrinho, quando perdeu o controle da moto NXR Bros preta, com placa de Vidal Ramos, e bateu no poste.

Quando o Corpo de Bombeiros chegou ao local do acidente, ele já estava morto. Há possibilidade da areia na pista ter dificultado a frenagem.