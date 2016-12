Jovem de 19 anos é levada algemada à delegacia após passar nota falsa em Brusque Ela se alterou com a chegada da PM e foi preciso usar a força para conduzi-la

Uma funcionária de uma festa realizada numa sociedade recreativa de Brusque, no bairro Primeiro de Maio, registrou boletim de ocorrência porque uma das participantes do evento tentou passar nota falsa nesta quinta-feira, 22.

Segundo o relato na Delegacia de Polícia Civil, a jovem de 19 anos tentou comprar um balde com oito cervejas pagando com uma nota de R$ 100. A caixa suspeitou que a cédula fosse falsa e acionou a segurança.

Os seguranças, então, retiveram a nota falsa. Inicialmente, a jovem não protestou. Ela esperou o fim da festa e foi tentar recuperar os R$ 100. Entretanto, a organização recuou-se a devolvê-la. A PM foi acionada neste momento.

Um dos policiais que atenderam a ocorrência contou na delegacia que fez contato com as partes assim que chegou ao local e deu voz de prisão à jovem que estava com nota falsa. Ela se alterou, tentou resistir à condução e, de acordo com os PMs, foi preciso usar a força para algemá-la.

Contraponto

A jovem se justificou na delegacia. Contou que o namorado dela havia lhe entregado a carteira para que fizesse a compra da cerveja. Alegou que não sabia que a nota era falsa.

A jovem também disse que se alterou com a PM porque seria levada à DP na caixa de condução, no entanto, acabou indo no banco traseiro.