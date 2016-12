Jovem é assaltado por homens armados com facão em Brusque Crime aconteceu no Natal, mas só foi comunicado à Polícia Civil no dia 26

Um jovem de 23 anos foi assaltado enquanto caminhava pela rua Ernesto Bianchini, Rio Branco, no domingo, 25, por volta de 20h. Ele procurou a Delegacia de Polícia Civil para relatar o crime somente no dia seguinte. Ele contou que dois homens em uma Honda CG Titan, azul, aproximaram-se dele e anunciaram o roubo. Um deles estava armado com um facão de metal com cabo de madeira. O jovem entregou R$ 59, documentos e um cartão bancário.