Jovem é detido por furtar caixa de joias de dentro de residência em Brusque Polícia atendeu ocorrência nesta quinta-feira, no início da noite

Um homem de 25 anos foi detido por furto e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil nesta quinta-feira, 23, às 18h48. Segundo a Polícia Militar, que não divulgou o nome dele, o jovem quebrou uma janela de uma residência na rua PF-08, Poço Fundo, e furtou um alisador e uma caixa de joias, dentro da qual havia um brinco de ouro e uma pulseira.

A PM foi acionada e, após conversa com a vítima, dirigiu-se à casa do jovem. Os policiais encontraram a caixa de joias escondida no quarto dele.