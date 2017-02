Jovem é levado ao hospital após levar facada no pescoço, no Poço Fundo Familiares relataram que vítima e autor já possuíam rixa há algum tempo

Um jovem de 17 anos levou uma facada no pescoço, no início da tarde desta segunda-feira, 6, na rua Adolfo Geiser, no bairro Poço Fundo. O Corpo de Bombeiros foi até o local e encontrou o rapaz sentado e consciente.

O corte gerado por uma faca era de aproximadamente 15 cm no pescoço. Segundo os socorristas, o jovem apresentava fraqueza, palidez e tinha bastante sangramento.

Alguns familiares contaram para os bombeiros que o jovem e o autor da agressão possuíam uma rixa há tempo, mas que a vítima não era usuária de drogas.

A Polícia Militar foi acionada, mas até o momento não há informações sobre o autor do golpe. Após o pré-atendimento dos bombeiros, a vítima foi encaminhada para o Hospital Azambuja.