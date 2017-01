Jovem é preso ao ameaçar moradores com arma de fogo Rapaz foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Itajaí

Um jovem de 22 anos foi detido pela Polícia Militar de Brusque por volta das 18h de sábado, 14, na rua Sorocaba, no bairro Limoeiro, após ameaçar os moradores com uma arma de fogo.

Os policiais encontraram o homem em uma bicicleta e ao avistar o carro da polícia, ele tentou fugir e dispensar a arma.

Com o acusado foi encontrado a arma, modelo garrucha, calibre 22 e uma munição intacta. No bolso do homem haviam mais sete munições intactas e na casa dele, outras duas. Foi dada voz de prisão ao rapaz e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Itajaí.