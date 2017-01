Jovem é preso em flagrante por tráfico de drogas no Centro de Brusque PM encontrou em estabelecimento que Gabriel Fernandes de Souza da Silva estava, mais de 250 gramas de maconha

Gabriel Fernandes de Souza da Silva, 19 anos, foi preso em flagrante no estacionamento de um posto de combustíveis, no Centro de Brusque, por volta das 23 horas desta segunda-feira, 30, por tráfico de drogas. Após informações de que no local havia comercialização de entorpecentes, a Polícia Militar (PM), dividida em duas equipes, ficou de campana no estabelecimento.

Com o jovem foram encontradas duas buchas de maconha e uma peteca de cocaína. Dentro de uma lixeira no banheiro do posto, a PM também apreendeu 1 tijolo de maconha, de mais de 250 gramas. Diante da constatação, Silva foi levando para a Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.