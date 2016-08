Jovem é preso por tráfico de drogas no parque Leopoldo Moritz Foram encontrados 21 comprimidos de ecstasy no painel de carro

Rodrigo Ferreira Pinto, 21 anos, foi preso por tráfico de drogas por volta das 2h40 deste domingo, 28, após ser abordado pela Polícia Militar no parque Leopoldo Moritz, também conhecido como Caixa D’água.

No Gol do acusado foram encontrados 21 comprimidos de ecstasy no painel.

Também no parque, um carro Doblo foi revistado, e no local foi encontrado uma porção de maconha. O jovem assumiu ser o responsável pela droga e assinou um termo circunstanciado.