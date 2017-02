Jovens armados assaltam homem em estacionamento de loja Crime ocorreu por volta das 12h30 desta sexta-feira, no Centro

Um homem foi assaltado por dois jovens armados, por volta das 12h30 desta sexta-feira, 3, no Centro. Ele estava entrando no carro, no estacionamento de uma loja na avenida Cônsul Carlos Renaux, quando foi rendido pelos criminosos.

Segundo a Polícia Militar, foi roubado todo o dinheiro que estava com o homem, além dos cartões bancários. Apenas um dos assaltantes portava uma arma de fogo.

A PM colhe informações e imagens de câmeras de monitoramento para tentar identificar os criminosos.