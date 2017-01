Jovens atletas de Brusque participarão do Sul Brasileiro Irmãos Fuckner jogarão as duas primeiras etapas do circuito

A temporada para os tenistas brusquenses Bernardo Fuckner e Rodrigo Fuckner Junior começa cedo. Os dois viajarão amanhã para Florianópolis, para participar das duas primeiras etapas do Circuito Sul Brasileiro Infanto Juvenil de Tênis.

Bernardo chega como um dos favoritos para ganhar as duas etapas. O tenista de apenas 10 anos terminou 2016 como o primeiro colocado no ranking nacional na categoria até 9 anos. Neste ano, ele mudou de categoria, porém, o talento permanece.

Simone Fuckner, mãe da dupla de tenistas, pondera o favoritismo do filho mais novo. “Ele passou para a categoria até 10 anos, então muda a bolinha e outras coisas”, diz. Este é o primeiro ano de Bernardo na categoria, por isso é normal que ele precise de um tempo de adaptação.

Bernardo teve um ano de 2016 vitorioso e foi o grande papão de títulos no Brasil. A expectativa é que o menino consiga manter o nível de atuações. Entre outros canecos, o jovem tenista levou o Campeonato Brasileiro, em Porto Alegre (RS), no ano passado.

O irmão mais velho, Rodrigo, joga na categoria até 14 anos. Este é o segundo ano dele jogando com atletas desta idade, por isso ele não deverá passar pela adaptação esperada para Bernardo.

Os pais dos garotos se mostram otimistas com mais uma temporada começando. Os dois vão para Florianópolis acompanhá-los. Nas outras etapas do Circuito Brasileiro de Tênis, que ocorrerão no Rio Grande do Sul e no Paraná, somente o pai irá com os atletas.

Sul Brasileiro

A temporada de 2017 promete ser intensa para Bernardo Fuckner. O jovem tenista brusquense foi destaque nacional no ano passado porque, simplesmente, ganhou tudo o que jogou. Com os bons resultados, ele começa o ano com favoritismo e fome de jogar.

O irmão Rodrigo também tem conquistas importantes na carreira, contudo, sofreu com muitas lesões em 2016. A esperança é retomar o ritmo nesta temporada. Os dois treinam no Itamirim, de Itajaí, apesar de morarem em Brusque.

O Sul Brasileiro é uma das principais competições do calendário nacional. Para esta edição, mais de 250 atletas de diferentes categorias inscreveram-se. A promessa é de alto nível nas quadras. Para estarem preparados, os irmãos Fuckner fizeram uma pré-temporada neste fim de ano. A dupla tem o patrocínio da Macpaul Cosméticos, Dr. Marcos Staack, Posto Reis e Babolat.