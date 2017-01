Jovens de Brusque tem até 30 de junho para se alistar no Exército No município, inscrições devem ser feitas somente pela internet

Os jovens brasileiros do sexo masculino que completam 18 anos em 2017 têm até o dia 30 de junho para fazer o alistamento militar. O alistamento é obrigatório e, segundo a Junta Militar de Brusque, deve ser feito somente pela internet.

Para realizar o alistamento, é necessário que o cidadão tenha em mãos certidão de nascimento ou algum documento equivalente, como carteiras de identidade, de motorista ou de trabalho, além do comprovante de residência e uma foto 3×4 recente.

O alistamento é para todos os nascidos em 1999. Conforme a Junta Militar, quem deseja fazer o alistamento fora do prazo só poderá fazê-lo pessoalmente no local, que fica em anexo ao prédio do Tiro de Guerra, com atendimento somente pela manhã, das 8 horas às 12 horas.

Alistamento atrasado

Quem nasceu antes de 1999 e não fez o alistamento no prazo previsto terá que pagar multa. Assim como os nascidos em 1999, se deixarem para se alistar após o dia 30 de junho.

O alistamento online é feito desde o ano passado no município. Atualmente, só não está disponível nos estados do Acre, Amazonas, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Rondônia, Roraima e interior de São Paulo.

Os jovens que se alistarem devem ficar atentos aos prazos para serem chamados a se apresentar. Segundo a Junta Militar de Brusque, eles devem conferir seus cadastros no site de alistamento a partir do dia 10 de julho, até o fim de agosto. Não há uma data específica.

Continuação ou dispensa

No site será informado se ele será dispensado do serviço militar ou se continua no processo de seleção. Se continuam, serão informados, também pelo site, o local, a data e o horário em que devem se apresentar para entrevista e inspeção de saúde.

A Junta Militar alerta que os jovens que não fazem o alistamento ficam impedidos de realizar diversas atividades, como tirar o passaporte, ingressar no serviço público ou ser matriculado em qualquer instituição de ensino, inclusive universidades.

Alistamento militar

De 1º de janeiro até 30 de junho

Somente pela internet: www.alistamento.eb.mil.br

Consulta de situação: a partir de 10 de julho