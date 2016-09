Ladrões assaltam posto de combustíveis e ateiam fogo na motocicleta usada na fuga Funcionários e clientes foram feitos reféns durante a ação, no Souza Cruz

Dois homens, trajando calças jeans e jaquetas pretas realizaram um assalto por volta das 21 horas desta sexta-feira no Auto Posto Souza Cruz, localizado na rua Maximiliano Furbringer, bairro Souza Cruz. Eles chegaram em uma motocicleta CG 125 Cargo, de cor branca, renderam clientes e funcionários com uma arma de fogo, trancaram todos na conveniência e roubaram o dinheiro que estava no caixa.

Após pegarem o dinheiro, quantia não informada, fugiram em direção ao bairro Dom Joaquim. No entanto, não muito distante do local do assalto, na rua Rua Conselheiro Ricardo Kuchembecker, os bandidos abandonaram a motocicleta e atearam fogo. Segundo testemunhas relataram para os policiais, eles fugiram em direção ao mato. Próximo da motocicleta foi abandonado um par de tênis.

A Polícia Militar mobilizou várias guarnições para atender a ocorrência e até o comandante do 18º Batalhão da Polícia Militar, tenente-coronel Moacir Gomes, esteve no local verificando a situação e acompanhando o trabalho de seus policiais. O Corpo de Bombeiros foi acionado e apagou o fogo, mas pouca coisa sobrou da motocicleta.

A PM continua mobilizada na tentativa de capturar os criminosos.

MOTO ROUBADA

A motocicleta utilizada no assalto e posteriormente incendiada foi tomada de assalto na noite de quinta-feira, na Travessa Lagoa Dourada, não muito distante do local onde foi incendiada. Trata-se de uma CG 125 Cargo, de cor branca, placa MHM 9484, de Brusque. Na noite em que foi roubada ela estava com um baú branco e era utilizado por um entregador.