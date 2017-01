Ladrões levam diversos objetos de residência no Nova Brasília Proprietário ficou um dia fora e, quando retornou, a casa estava "limpa"

O proprietário de uma casa no bairro nova Brasília relatou à Polícia Civil que ladrões invadiram sua casa entre o dia 31 de dezembro e 1º de janeiro e furtaram diversos objetos.

Relata que saiu do local no dia 31 e, quando retornou, no dia seguinte, encontrou a casa arrombada, com o vidro da janela da frente quebrado.

Do local foram furtados duas TVs, um DVD, um forno elétrico, uma batedeira, um liquidificador, R$ 2 mil em dinheiro, um notebook, um tablet, um climatizador de ar e, além disso, alimentos que estavam no armário e na geladeira.

Disse que o local não possui câmeras de monitoramento e que nenhum vizinho viu o ocorrido.